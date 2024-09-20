Момент рокового столкновения такси и Nissan в Пензе попал в Сеть

20.09.2024 | 11:52

В Сети появилась запись со смертельным ДТП, в котором погибла пассажирка такси. Автокатастрофа произошла в ночь на пятницу, 20 сентября.

По сообщениям очевидцев, на перекрестке улиц Володарского и Суворова столкнулись такси марки Volkswagen Polo и автомобиль Nissan Qashqai, на котором нетрезвый водитель пытался оторваться от преследования сотрудниками ГАИ.

На кадрах видно, что Nissan с такой силой врезался в такси, что машину завертело и частично выбросило на тротуар, а по асфальту разлетелись обломки корпуса. Nissan также развернуло, он остановился посредине дороги, и к нему тут же подбежали гнавшиеся за нарушителем полицейские.

Очевидцы сообщили, что в ДТП погибла пассажирка такси - 18-летняя девушка. Реанимационная бригада пыталась ее спасти, но она скончалась.

По словам свидетеля, виновника в наручниках сопроводили в машину ДПС.