Очевидец: В Пензе погибла молодая пассажирка такси

20.09.2024 | 11:08

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП, которое случилосьна перекрестке улиц Суворова и Володарского в Пензе в ночь на пятницу, 20 сентября.

Судя по видеозаписи, размещенной в Сети, столкнулись такси марки Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.

По словам свидетеля, такси медленно ехало по главной дороге, когда в него врезался Nissan под управлением пьяного водителя, уходившего от преследования.

Удар оказался такой силы, что такси закрутило и отбросило в сторону, а фрагменты машины разметало по проезжей части. Через несколько секунд к месту столкновения подъехали несколько экипажей ДПС, по-видимому, гнавшиеся за нарушителем. Также прибыла бригада скорой помощи.

«Виновник сидел в наручниках в машине ДПС. Пассажирку еле достали, ее откачивали, но безуспешно. «Поло» (такси) не подлежит восстановлению, там в мясо», - уточнил подробности очевидец.

Позднее появилась информация, что пострадавшей было 18 лет.

«Господи, нет слов, что за мрази за рулем. Соболезнование родителям и близким. Держитесь, боль утраты не восполнить», - высказалась одна из подписчиц канала.