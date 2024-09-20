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Происшествия

Очевидец: В Пензе погибла молодая пассажирка такси

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Очевидцы сообщили о смертельном ДТП, которое случилосьна перекрестке улиц Суворова и Володарского в Пензе в ночь на пятницу, 20 сентября.

Судя по видеозаписи, размещенной в Сети, столкнулись такси марки Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.

По словам свидетеля, такси медленно ехало по главной дороге, когда в него врезался Nissan под управлением пьяного водителя, уходившего от преследования.

Удар оказался такой силы, что такси закрутило и отбросило в сторону, а фрагменты машины разметало по проезжей части. Через несколько секунд к месту столкновения подъехали несколько экипажей ДПС, по-видимому, гнавшиеся за нарушителем. Также прибыла бригада скорой помощи.

«Виновник сидел в наручниках в машине ДПС. Пассажирку еле достали, ее откачивали, но безуспешно. «Поло» (такси) не подлежит восстановлению, там в мясо», - уточнил подробности очевидец.

Позднее появилась информация, что пострадавшей было 18 лет.

«Господи, нет слов, что за мрази за рулем. Соболезнование родителям и близким. Держитесь, боль утраты не восполнить», - высказалась одна из подписчиц канала.

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Источник — видео «ЧП Пенза»
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