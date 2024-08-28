В Запорожье дроны атаковали детей по дороге к пензенским врачам

28.08.2024 | 13:14

В Пологовском районе Запорожской области, над которым Пензенский регион взял шефство, во время атаки дронов пострадали пятеро взрослых и пятеро детей, один из них скончался.

Об этом в среду, 28 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко, выразивший соболезнования.

«В рамках подготовки к новому учебному году мы организовали в Запорожской области медосмотры для школьников. В новый российский регион командированы пензенские врачи. Но вчера попасть на прием смогли не все пациенты.

Дроны ВСУ сбросили взрывчатку на две машины, в которых родители везли детей в поликлинику. Пострадали пятеро взрослых и пятеро детей, один из них скончался. Укрофашисты убили 11-летнего ребенка в последнюю неделю его школьных каникул», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Он уточнил, что все раненые уже прооперированы и направлены в медицинские центры Мариуполя и Мелитополя.

«Мы окажем пострадавшим семьям всю необходимую помощь. Российские военные обещают взять под особую защиту школьные автобусы», - добавил Олег Мельниченко.