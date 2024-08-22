В Пензе детей вывели из сада из-за короткого замыкания

22.08.2024 | 12:36

Утром в четверг, 22 августа, на улице Аксакова, 2а (филиал № 1 «Улыбка» детского сада № 7 «Ягодка»), случилось ЧП. В здании произошло короткое замыкание.

По информации представителей Управления образования Пензы, оплавился провод, из-за чего в электрощитовой возникло задымление. Работники учреждения вывели детей на улицу и вызвали пожарных.

Горения не было, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

После устранения задымления здание проветрили, а воспитанников завели обратно.

«Детский сад работает в штатном режиме», - сообщили в управлении образования.

В мае прошлого года аналогичное ЧП случилось в детском саду № 139 на улице Бородина. Никто не пострадал.

А в 2022-м по той же причине пожарные съехались к учреждению № 99 «Карусель» на улице Пугачева.