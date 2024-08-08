На ул. Гагарина в Пензе столкнулись BMW, Toyota и «Газель»

В четверг, 8 августа, в Пензе на улице Гагарина случилось ДТП с участием трех автомобилей. В одном из них не было водителя.
По предварительным данным, авария произошла в 15:52. Напротив строения № 3а столкнулись BMW, Toyota и «Газель».
За рулем немецкого автомобиля находился 20-летний молодой человек, японского - 32-летний мужчина. «Газель» стояла припаркованной без водителя.
«Травмы получили пассажиры BMW - молодые люди 2001 и 2002 годов рождения, а также водитель Toyota. Они доставлены в медучреждения», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится проверка.