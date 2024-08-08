На ул. Гагарина в Пензе столкнулись BMW, Toyota и «Газель»

08.08.2024 | 18:46

В четверг, 8 августа, в Пензе на улице Гагарина случилось ДТП с участием трех автомобилей. В одном из них не было водителя.

По предварительным данным, авария произошла в 15:52. Напротив строения № 3а столкнулись BMW, Toyota и «Газель».

За рулем немецкого автомобиля находился 20-летний молодой человек, японского - 32-летний мужчина. «Газель» стояла припаркованной без водителя.

«Травмы получили пассажиры BMW - молодые люди 2001 и 2002 годов рождения, а также водитель Toyota. Они доставлены в медучреждения», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка.