Появились новые кадры с места гибели подростка в Пачелмском районе

07.08.2024 | 12:43

Госавтоинспекция опубликовала кадры с места смертельного ДТП в Пачелмском районе. Вечером во вторник, 6 августа, в селе Черкасском погиб 15-летний подросток.

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 2а на улице Садовой юноша на мотоцикле столкнулся с трактором, за рулем которого находился 34-летний шофер.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

«При оформлении происшествия было установлено, что несовершеннолетний не имел права управления транспортным средством. Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей задуматься о безопасности своих же детей и о том, стоит ли покупать такую опасную технику несовершеннолетнему, который элементарно не знает правил дорожного движения и не имеет навыков управления», - подчеркнул замначальника управления ГАИ УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Днем ранее, 5 августа, на улице Ростовской в Пензе в аварию попали 15-летний мотоциклист и его сверстница-пассажирка. Юный водитель врезался в электробудку. Обоих подростков госпитализировали.