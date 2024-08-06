На ул. Ростовской в ДТП пострадали 15-летние подростки

06.08.2024 | 11:18

В Пензе на улице Ростовской в аварию попали 15-летний мотоциклист и его сверстница-пассажирка.

В понедельник, 5 августа, пользователи соцсетей сообщили о том, что на Ростовской в электробудку врезался мотоциклист. По словам пензенцев, водителя отвезли на скорой в реанимацию.

В управлении Госавтоинспекции УМВД России по области рассказали, что ДТП случилось напротив дома № 151 около 14:45.

«В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - добавили в Госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку.