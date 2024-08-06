На ул. Ростовской в ДТП пострадали 15-летние подростки

В Пензе на улице Ростовской в аварию попали 15-летний мотоциклист и его сверстница-пассажирка.
В понедельник, 5 августа, пользователи соцсетей сообщили о том, что на Ростовской в электробудку врезался мотоциклист. По словам пензенцев, водителя отвезли на скорой в реанимацию.
В управлении Госавтоинспекции УМВД России по области рассказали, что ДТП случилось напротив дома № 151 около 14:45.
«В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - добавили в Госавтоинспекции.
Сейчас по факту ДТП проводят проверку.