В Засечном «Лада-Калина» слетела с дороги в поле и перевернулась

В понедельник, 5 августа, под Пензой в дорожно-транспортном происшествии пострадала автолюбительница.
Фото машины, лежащей на крыше в густой траве, появилось в Сети.
«На дублере между Засечным и Спутником. Женщина заехала в лужу, и машину занесло. Она живая, увезли на скорой», - описал произошедшее автор снимков.
В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.
По предварительным данным, в 7:00 у дома № 12 на улице Алой в селе Засечном автомобиль «Лада-Калина», которым управляла 34-летняя женщина, слетел в кювет и опрокинулся.
«Водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.