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Происшествия

В Засечном «Лада-Калина» слетела с дороги в поле и перевернулась

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В понедельник, 5 августа, под Пензой в дорожно-транспортном происшествии пострадала автолюбительница.

Фото машины, лежащей на крыше в густой траве, появилось в Сети.

В Засечном «Лада-Калина» слетела с дороги в поле и перевернулась

«На дублере между Засечным и Спутником. Женщина заехала в лужу, и машину занесло. Она живая, увезли на скорой», - описал произошедшее автор снимков.

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.

По предварительным данным, в 7:00 у дома № 12 на улице Алой в селе Засечном автомобиль «Лада-Калина», которым управляла 34-летняя женщина, слетел в кювет и опрокинулся.

«Водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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