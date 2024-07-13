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Происшествия

На улице Металлистов оперативно потушили пожар на производстве

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В субботу, 13 июля, на улице Металлистов в Пензе загорелось производственное здание. О ЧП рассказали пользователей соцсетей.

Пензенцы написали, что чувствуют в воздухе запах пластика, и поделились кадрами с черным дымом, поднимающимся над крышами домов на Южной Поляне.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь охватил кровлю помещения. Пожар локализовали на площади в 80 кв. м.

Благодаря оперативным и грамотным действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени на всю крышу.

«На тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 27 человек личного состава», - добавили в МЧС. Спасатели поделились видео, сделанным на месте ЧП.

Сейчас в здании, где случился пожар, работают дознаватели. Им предстоит установить причину возгорания.

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Источник — фото 2 из чата «ЖК Ближняя Веселовка» мессенджера «Вайбер»
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