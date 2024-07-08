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Происшествия

В Пензенской области из воды достали тела мужчины, женщины и подростка

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За выходные, 6 и 7 июля, в Пензенской области во время купания погибли три человека.

В субботу на пруду села Комаровка в Кузнецком районе утонула женщина 1977 года рождения. Она отдыхала в компании, пошла купаться и не вернулась на берег, рассказали очевидцы в кузнецкой группе соцсети «ВКонтакте».

«В воде она лежала всего около минуты, не более», «Утонула, мои знакомые ее вытаскивали - не откачали», «Переплывала на другой берег и, наверное, захлебнулась», - поделились люди.

В воскресенье в том же районе на пруду села Сухановка утонул 15-летний подросток.

Утром в понедельник, 8 июля, в Засечном в Суре нашли тело мужчины, его личность устанавливается.

«Тела погибших на воде извлечены водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра. Все они купались на необорудованных местах!» - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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Источник — фото областного ГУ МЧС России
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