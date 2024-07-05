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Происшествия

В Бессоновке «Лада» столкнулась с Hyundai и угодила в ребенка

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Утром в пятницу, 5 июля, в Бессоновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 2 автомобилей и пешехода.

Предварительно установлено, что в 8:20 на 4-м километре трассы Пенза - Лунино столкнулись Hyundai Solaris с 27-летней женщиной за рулем и «Лада-Гранта», которой управлял мужчина того же возраста.

После удара отечественная машина сбила мальчика 2011 года рождения. Ребенок получил травмы. Прибывшие медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Бессоновскому району.

2 июня в нескольких километрах от этого места случилась трагедия: водитель ВАЗ-2112 врезался в стоявший DAF XF с полуприцепом. 51-летний пассажир от полученных травм скончался, находившуюся в салоне 48-летнюю женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Водителя доставлять в больницу не понадобилось.

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