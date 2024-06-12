На улице Гладкова в Пензе сгорело историческое здание

12.06.2024 | 11:05

Утром в среду, 12 июня, в Пензе загорелся дом № 24 на улице Гладкова. Его признали памятником истории и культуры РФ в 2014 году.

Кадры полыхающего строения, известного многим в Пензе, появились в социальной сети «ВКонтакте». Пожар прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

«Горел расселенный дом общей площадью 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован», - сообщили в ведомстве.

К тушению огня привлекли 13 спасателей и 3 спецмашины.

Дом на Гладкова был построен в конце XIX - начале XX века. К нему водили экскурсии, также образец деревянного зодчества рисовали ребята из художественной школы, расположенной поблизости.