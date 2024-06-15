В Иссинском районе погиб 15-летний подросток, управлявший «Грантой»

15.06.2024 | 09:51

В ночь на субботу, 15 июня, в Иссинском районе случилось ДТП, унесшее жизнь несовершеннолетнего.

По предварительным данным, в 1:50 на 46-м километре дороги Лунино - Исса слетела в кювет и опрокинулась «Лада-Гранта», за рулем которой находился 15-летний подросток.

Юный водитель скончался на месте от полученных травм.

Его пассажир 2007 года рождения госпитализирован.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Пензенской области.