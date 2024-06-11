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Происшествия

В доме на улице Урицкого в Пензе сгорела кухня

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Утром во вторник, 11 июня, в Пензе произошел серьезный пожар в жилом доме № 44а на улице Урицкого.

Видеозапись с места событий появилась в городском Telegram-канале. На ней видны клубы серого дыма, вырывающиеся из окна.

«Горит квартира на третьем этаже. Приехали три пожарные машины, полиция и скорая», - сообщил очевидец.

«Жуть», «Кошмар, в Пензе одни пожары», - отреагировали комментаторы.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 8:28. На борьбу с огнем прибыли 10 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

«Сгорела кухня на площади 4 квадратных метра. Спасено два человека. Причины пожара устанавливаются», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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