Обстоятельства гибели подростка в ДТП устанавливают следователи

15.06.2024 | 11:56

Органы следствия организовали проверку по факту ДТП, в результате которого в Иссинском районе погиб несовершеннолетний.

По данным следствия, в ночь на 15 июня на дороге Лунино - Исса 15-летний подросток, управляя автомашиной марки «Лада-Гранта», не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 17-летний пассажир госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Следователи выясняют подробности смертельного ДТП, в том числе и условия, которые способствовали произошедшему.

«Будет установлено, при каких обстоятельствах стало возможным управление несовершеннолетним автомашиной в нарушение действующего законодательства. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники регионального Су СКР призывают родителей быть в курсе местонахождения детей и их времяпрепровождения, а также не допускать подростков к управлению транспортными средствами, поскольку это запрещено законом и может привести к травмированию и гибели самих несовершеннолетних и других людей.