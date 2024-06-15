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Происшествия

К делу о ДТП с погибшим подростком подключилась прокуратура

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Расследованием причин и обстоятельств смертельной аварии, произошедшей в ночь на субботу, 15 июня, занялась прокуратура Иссинского района.

Трагедия случилась в 1:50 на 46-м километре дороги Лунино - Исса. «Лада-Гранта», которой управлял 15-летний подросток, слетела в кювет и опрокинулась. Водитель погиб, 17-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

Сотрудники прокуратуры проверят, как органы системы профилактики исполняли законодательство о несовершеннолетних и насколько Госавтоинспекция следила за соблюдением норм безопасности дорожного движения. Также будет дана оценка работе образовательных учреждений, в которых учились подростки, и исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей.

«По итогам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас следователи выясняют, почему вопреки закону несовершеннолетний управлял автомобилем. Их работа также находится на контроле прокуратуры.

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Источник — кадр Госавтоинспекции Пензенской области
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