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Происшествия

В Никольском районе при пожаре погиб человек

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В рабочем поселке Сура Никольского района произошел пожар, при котором погиб человек. Жилой дом на улице Куйбышева загорелся во второй половине дня во вторник, 11 июня.

Вызов спасателям поступил в 16:47. На место выехали 7 человек на 3 спецмашинах.

Огонь уничтожил кровлю и помещения внутри дома площадью 100 кв. м.

«Погиб один человек», - сообщается на странице МКУ Никольского района «Служба спасения» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что погиб мужчина 1962 года рождения. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Вечером 9 июня в Пензе загорелся дачный дом в микрорайоне Барковка. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тело 58-летнего мужчины.

Жителям области напомнили про необходимость соблюдать правила безопасности при обращении с огнем, эксплуатации электроприборов и газового оборудования.

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Источник — фото группы «МКУ Никольского района «Служба спасения»
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