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Происшествия

В Пензе 14 человек тушили квартиру на проспекте Строителей

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В пятницу, 14 июня, в квартире на проспекте Строителей в Пензе случился пожар. Ему предшествовало замыкание электропроводки.

Пламя вспыхнуло на втором этаже дома № 148. Сообщение о возгорании поступило в 17:10.

На тушение выехали 14 пожарных на 3 спецмашинах.

«Обгорели стена и кухонный гарнитур 3 кв. м», - сообщили в пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Сети очевидцы поделились кадрами с места событий. На них запечатлены окно, покрытое копотью, из которого идет дым, и автомобили МЧС.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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