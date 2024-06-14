В Пензе 14 человек тушили квартиру на проспекте Строителей

14.06.2024 | 18:32

В пятницу, 14 июня, в квартире на проспекте Строителей в Пензе случился пожар. Ему предшествовало замыкание электропроводки.

Пламя вспыхнуло на втором этаже дома № 148. Сообщение о возгорании поступило в 17:10.

На тушение выехали 14 пожарных на 3 спецмашинах.

«Обгорели стена и кухонный гарнитур 3 кв. м», - сообщили в пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Сети очевидцы поделились кадрами с места событий. На них запечатлены окно, покрытое копотью, из которого идет дым, и автомобили МЧС.