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Происшествия

На ул. 65-летия Победы легковушка налетела на столб и перевернулась

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В четверг, 4 апреля, в Пензе на улице 65-летия Победы в микрорайоне Арбековская Застава легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Кадры с места ДТП распространились в Сети. По сообщениям очевидцев, авария произошла около 10:00.

На фото и видео - пешеходный переход на кольце в микрорайоне. Рядом лежит опрокинувшаяся кверху дном легковушка с поврежденной передней частью.

На ул. 65-летия Победы легковушка налетела на столб и перевернулась

Препятствием на пути водителя стал дорожный знак «Пешеходный переход». От удара столб согнуло и вывернуло из земли, он рухнул на проезжую часть.

На ул. 65-летия Победы легковушка налетела на столб и перевернулась

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по области, в ДТП никто не пострадал.

На ул. 65-летия Победы легковушка налетела на столб и перевернулась

26 января у остановочного павильона на улице Чаадаева в Пензе перевернулась «Лада-Калина». В результате аварии машина встала на бок, оказалась зажата между бордюром и маршруткой № 1. Люди в ДТП не пострадали.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Источник — фото 2, 3 и 4 чата «Дорожная обстановка Пензы»
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