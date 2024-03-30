Горящий дом в Кривозерье тушили 12 пожарных

Вечером пятницы, 29 марта, в пензенском микрорайоне Кривозерье случился пожар.
Кадры с места события прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» подписчица.
«Горит дом № 4 в 2-м Черниговском проезде. Сосед вызвал пожарных, приехала скорая помощь. В доме никто не живет, по-видимому, замкнуло проводку», - сообщила она.
Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сообщение о ЧП поступило в 19:42. Огонь вспыхнул в нежилом кирпичном доме площадью 60 кв. м. Для тушения привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
«На здании сгорела кровля, оно выгорело внутри на площади 40 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀