Горящий дом в Кривозерье тушили 12 пожарных

30.03.2024 | 10:16

Вечером пятницы, 29 марта, в пензенском микрорайоне Кривозерье случился пожар.

Кадры с места события прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» подписчица.

«Горит дом № 4 в 2-м Черниговском проезде. Сосед вызвал пожарных, приехала скорая помощь. В доме никто не живет, по-видимому, замкнуло проводку», - сообщила она.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о ЧП поступило в 19:42. Огонь вспыхнул в нежилом кирпичном доме площадью 60 кв. м. Для тушения привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

«На здании сгорела кровля, оно выгорело внутри на площади 40 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.