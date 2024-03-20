В Пензе посетитель кафе отдохнул на 5 329 рублей и попытался уйти

20.03.2024 | 09:40

В ночь на среду, 20 марта, в одном из пензенских кафе, расположенном на улице Московской, произошел инцидент. Сигнал об этом поступил в 1:40 в центр оперативного управления нарядами Росгвардии.

На место прибыл ближайший экипаж. Выяснилось, что один из посетителей отказывался оплачивать счет на сумму 5 329 рублей.

«Получив чек, мужчина попытался покинуть заведение. Когда же его остановили и попросили расплатиться, он повел себя агрессивно и отказался расстаться с деньгами», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

27-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Увеселительные заведения в Пензе не раз становились местами ЧП, на которые выезжали сотрудники Росгвардии. Так, 12 марта мужчина устроил погром в ночном клубе на улице Плеханова. Он ногой проломил стену из гипсокартона у входа в гардероб и повредил пластиковую дверь в туалете.

В январе в ресторана быстрого питания на улице Московской парни 18 и 19 лет повредили кабинку в мужском туалете и разбили диспенсер для бумаги.

А год назад, 16 марта 2023-го, хорошо отдохнувший посетитель бара на улице Володарского неожиданно отказался оплачивать счет на сумму 7 900 рублей.