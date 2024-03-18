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Происшествия

В Пензе при столкновении автобуса и фуры пострадали 5 человек

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Поздним вечером в воскресенье, 17 марта, в Пензе в ДТП попали микроавтобус Fiat Ducato и фура марки MAN.

Предварительно установлено, что машины столкнулись в 23:20 на 623-м километре трассы М-5, в районе поселка Побочино. Первой управлял 47-летний шофер, второй - 48-летний.

Водитель и 23-летний пассажир автобуса получили травмы и были госпитализированы. Пострадали также 48-летний мужчина, 31-летняя женщина и 5-летний ребенок, находившиеся в том же салоне. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Прибывшие на место спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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