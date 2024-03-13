Волонтеры объявили о розыске жителя р. п. Лунино Александра Макарцева

13.03.2024 | 10:00

В Пензенской области разыскивают 45-летнего жителя рабочего поселка Лунино Александра Александровича Макарцева. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 20 ноября 2023 года.

Александр Макарцев имеет рост 180 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, зеленые глаза.

На нем были надеты серая куртка-спецовка, темные штаны, темно-серые сапоги, серая шапка.

Всех, кому известно что-либо о судьбе Александра Макарцева, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры объявили о розыске 61-летнего жителя Пензы Александра Холькина, пропавшего 1 декабря 2023 года. Особые приметы мужчины - густая седая борода и татуировки на руках.