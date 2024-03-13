Сетевое издание|18+|Среда|13 мар 2024|10:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Волонтеры объявили о розыске жителя р. п. Лунино Александра Макарцева

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области разыскивают 45-летнего жителя рабочего поселка Лунино Александра Александровича Макарцева. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 20 ноября 2023 года.

Александр Макарцев имеет рост 180 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, зеленые глаза.

На нем были надеты серая куртка-спецовка, темные штаны, темно-серые сапоги, серая шапка.

Всех, кому известно что-либо о судьбе Александра Макарцева, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры объявили о розыске 61-летнего жителя Пензы Александра Холькина, пропавшего 1 декабря 2023 года. Особые приметы мужчины - густая седая борода и татуировки на руках.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Лизы Алерт»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте