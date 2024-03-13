В Пензе ищут 61-летнего мужчину с бородой и татуировками на руках

13.03.2024 | 08:52

В Пензе ищут 61-летнего Александра Николаевича Холькина, пропавшего более трех месяцев назад. Ориентировка на горожанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Холькин пропал 1 декабря 2023 года. Предположительно, он был одет в коричневую дубленку, синие штаны, черные кожаные сапоги, черную шапку.

Мужчина имеет рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы, карие глаза.

Особые приметы - густая седая борода и татуировки на руках.

Всех, кто обладает информацией об Александре Холькине, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.