В Пензе рядом со школой на улице Галетной сгорел дом

07.03.2024 | 15:56

Днем в четверг, 7 марта, на улице Галетной в Пензе сгорел двухэтажный расселенный дом. Сигнал о ЧП поступил в региональное ГУ МЧС России в 13:36.

В управлении уточнили, что огонь охватил деревянную постройку, крытую шифером, общей площадью 300 кв. м.

«Работали 38 человек, привлекалось 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», - пояснили в МЧС.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Пожар привлек внимание очевидцев. Они предположили, что дом, расположенный рядом с вторым корпусом школы № 60, поджег мужчина без определенного места жительства, обитавший на втором этаже.