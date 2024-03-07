В Пензе рядом со школой на улице Галетной сгорел дом

Днем в четверг, 7 марта, на улице Галетной в Пензе сгорел двухэтажный расселенный дом. Сигнал о ЧП поступил в региональное ГУ МЧС России в 13:36.
В управлении уточнили, что огонь охватил деревянную постройку, крытую шифером, общей площадью 300 кв. м.
«Работали 38 человек, привлекалось 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», - пояснили в МЧС.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Пожар привлек внимание очевидцев. Они предположили, что дом, расположенный рядом с вторым корпусом школы № 60, поджег мужчина без определенного места жительства, обитавший на втором этаже.
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