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Происшествия

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

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ГИБДД опубликовала кадры с места серьезной аварии, которая произошла утром четверга, 29 февраля, на 325-м километре трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов под Иссой.

Столкнулись три автомобиля: Scania под управлением 38-летнего мужчины, JAC с 30-летним водителем и Kia Rio - с 44-летним.

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

От удара грузовик JAC опрокинулся и перекрыл трассу.

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

В ДТП пострадали водитель и 28-летняя пассажирка JAC, а также автомобилист за рулем Kia и находившиеся в салоне 41-летняя женщина, девочка 2013 года рождения и мальчик 2014-го.

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по области, медики на месте оказали помощь пострадавшим. Госпитализация никому не потребовалась.

Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

По факту случившегося проводят проверку.

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Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
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