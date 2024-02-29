Появились кадры с места ДТП с тремя машинами под Иссой

29.02.2024 | 15:47

ГИБДД опубликовала кадры с места серьезной аварии, которая произошла утром четверга, 29 февраля, на 325-м километре трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов под Иссой.

Столкнулись три автомобиля: Scania под управлением 38-летнего мужчины, JAC с 30-летним водителем и Kia Rio - с 44-летним.

От удара грузовик JAC опрокинулся и перекрыл трассу.

В ДТП пострадали водитель и 28-летняя пассажирка JAC, а также автомобилист за рулем Kia и находившиеся в салоне 41-летняя женщина, девочка 2013 года рождения и мальчик 2014-го.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по области, медики на месте оказали помощь пострадавшим. Госпитализация никому не потребовалась.

По факту случившегося проводят проверку.