В серьезном ДТП под Иссой пострадали двое детей

29.02.2024 | 11:27

В УГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась утром в четверг, 29 февраля, на 325-м километре трассы Р-158 под Иссой.

По предварительным данным, столкнулись грузовик Scania, которым управлял 38-летний мужчина, автомобиль JAC с 30-летним водителем и Kia Ria - с 44-летним.

В ДТП пострадали водитель и 28-летняя пассажирка JAC, а также автомобилист за рулем Kia и находившиеся в салоне 41-летняя женщина, девочка 2013 года рождения и мальчик 2014-го.

Прибывшие медики оказали им помощь, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данным на 11:24, пропускная способность на участке трассы восстановлена, рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».