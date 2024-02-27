В Башмаковском районе мать и трое детей спаслись при пожаре

27.02.2024 | 19:13

В Башмаковском районе жизнь членов многодетной семьи оказалась в опасности из-за пожара. В праздничные выходные загорелся трехквартирный дом на улице Гагарина в селе Знаменском.

«Открытым огнем была охвачена квартира № 1, где проживала женщина 1986 года рождения и трое ее несовершеннолетних детей. Огонь мог распространиться на соседние помещения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Своевременно сработал пожарный извещатель, установленный внутри, и жильцы самостоятельно эвакуировались, так что никто не пострадал.

15 февраля в селе Ермоловка Пензенского района благодаря пожарному извещателю спаслись бабушка, дедушка и их несовершеннолетний внук. Они проснулись от звукового сигнала и вышли на улицу.

Одна из основных версий возгорания - замыкание электропроводки в коридоре.