В Пензенском районе семья спаслась из огня благодаря извещателю

16.02.2024 | 12:17

В четверг, 15 февраля, в селе Ермоловка Пензенского района случился серьезный пожар.

Сигнал, что на улице Овражной горит дом, поступил на пульт диспетчера в 7:00. Когда пожарные прибыли по адресу, здание полыхало открытым огнем. Недалеко на безопасном расстоянии находилась семья, потерявшая кров, - бабушка, дедушка и несовершеннолетний внук.

Сейчас специалисты устанавливают место очага и причину пожара. Одной из основных версией стало замыкание электропроводки в коридоре.

В администрации Ермоловского сельсовета рассказали, что в июне прошлого года в доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель. Благодаря ему люди остались живы: они проснулись от звукового сигнала и незамедлительно эвакуировались на улицу.

«В результате произошедшего пожара погибших и пострадавших нет», - сообщили в администрации Пензенского района.

16 февраля при пожаре в пятиэтажном доме в пензенском микрорайоне Заря погибла 82-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стала зажженная свеча.