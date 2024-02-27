На улице Суворова в Пензе карета скорой помощи попала в ДТП

Вечером во вторник, 27 февраля, на пересечении улиц Суворова и Кулакова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.
Фотографиями с места аварии очевидцы стали делиться в мессенджерах и социальных сетях. Судя по снимкам, у спецмашины помята передняя часть справа. Второй участник - легковое авто.
«Кто-то не пропустил скорую», - предположила одна из участниц водительского сообщества, проезжавшая мимо.
ДТП со скорыми в областном центре не редкость. Так, 17 февраля на улице Бекешской на ледяной дороге неуправляемый бульдозер снес медицинский автомобиль.
11 января на улице Окружной карета скорой помощи с сиреной въехала в легковую машину, остановившуюся перед нерегулируемым пешеходным переходом.
Источник фото № 1 - чат «Дорожная обстановка Пензы», viber.com.
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