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Происшествия

Дома, школа и детский сад на ГПЗ остались без отопления

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В пятницу, 16 февраля, в ряде домов и объектов социальной инфраструктуры на ГПЗ отключили отопление. Причина - коммунальная авария на сетях.

Ресурс отсутствует с 9:30 на Антонова, 54, 56, 58, 62, 70. Также батареи остыли во втором корпусе школы № 77 (Антонова, 72) и детском саду № 4 «Солнышко» (Антонова, 68).

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Когда они завершатся, подачу отопления возобновят.

Конкретные сроки ресурсоснабжающая организация не называет.

Отключение отопления для Пензы не редкость, особенно часто аварии случались в январе этого года. 16-го радиаторы совсем остыли во многих домах Арбекова. По причине порыва на магистральной сети была остановлена работа котельной.

15-го числа из-за аварии были вынуждены мерзнуть в своих квартирах жители домов на проспекте Строителей.

11 января искать способы согреться пришлось жителям Шуиста. Из-за ремонта на сетях без отопления оказались 35 многоквартирных домов на улицах Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также 2 детских сада и школа.

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