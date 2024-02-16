Дома, школа и детский сад на ГПЗ остались без отопления

16.02.2024 | 11:31

В пятницу, 16 февраля, в ряде домов и объектов социальной инфраструктуры на ГПЗ отключили отопление. Причина - коммунальная авария на сетях.

Ресурс отсутствует с 9:30 на Антонова, 54, 56, 58, 62, 70. Также батареи остыли во втором корпусе школы № 77 (Антонова, 72) и детском саду № 4 «Солнышко» (Антонова, 68).

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Когда они завершатся, подачу отопления возобновят.

Конкретные сроки ресурсоснабжающая организация не называет.

Отключение отопления для Пензы не редкость, особенно часто аварии случались в январе этого года. 16-го радиаторы совсем остыли во многих домах Арбекова. По причине порыва на магистральной сети была остановлена работа котельной.

15-го числа из-за аварии были вынуждены мерзнуть в своих квартирах жители домов на проспекте Строителей.

11 января искать способы согреться пришлось жителям Шуиста. Из-за ремонта на сетях без отопления оказались 35 многоквартирных домов на улицах Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также 2 детских сада и школа.