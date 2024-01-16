Пензенцы сообщают об отключении отопления во всем Арбекове

16.01.2024 | 17:12

В Пензе снова отключено отопление в многоквартирных домах. На этот раз батареи остыли в Арбекове, сообщают горожане.

Первые тревожные сигналы появились в Telegram около 16:00.

«В Арбековской Заставе пропал ресурс от «Т-плюс» полностью. Отопление пропадет во всех домах», «На Кронштадтской тоже пропадает», «Это серьезно, нет отопления во всем Дальнем Арбекове», «Что с отоплением в Дальнем Арбекове? Как решается вопрос?», «Проспект Строителей, 124, тоже нет отопления, батареи остыли», «Проспект Победы, 95, тоже остыли батареи, походу и Ближнее, и Дальнее Арбеково», «Лядова, 44, тоже батареи остывают», «Строителей, 168, без отопления. Служба 05 причину аварии и сроки не знает», «ОПЯТЬ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ на пр. Строителей, 156... От службы 05 ничего внятного», «Проспект Строителей, 82, сейчас опять еле теплые!» - перечисляют люди адреса.

Пензенцы обрывают телефоны аварийной службы, звонят в «Т Плюс». В одной сказали, что произошла авария и ищут ее точное место, во второй - что ведутся неотложные работы в связи с аварией и завершат их в полночь. «Но, поскольку справочная служба в Мордовии, я не уверена, что это точно», - добавила пензячка, рассказавшая о результате звонка.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в ресурсоснабжающую организацию. Оказалось, что по причине порыва на магистральной сети остановлена работа котельной «Арбеково».

«Сейчас повреждение на трубопроводе локализовано», - уточнили в Т-Плюс. Тепловики надеются в ближайшее время восстановить параметры теплоносителя в домах жителей района.

Проблемы с отоплением в областном центре в последнее время не редкость. 9 января остыли батареи и пропала горячая вода в домах на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева и Дзержинского. Без тепла остались 43 жилых дома, больница и 4 административных здания.

11 января искать способы согреться пришлось жителям Шуиста. Из-за ремонта на сетях без отопления оказались 35 многоквартирных домов на Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также 2 детских сада и школа.

15 января из-за аварии были вынуждены мерзнуть в своих квартирах жители домов № 76, 78, 82, 84, 86, 88, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168 на проспекте Строителей.