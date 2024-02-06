В Заречном женщина на Mazda CX-5 сбила юношу в районе перехода

06.02.2024 | 16:07

В понедельник, 5 февраля, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 14:45 около дома № 32 на улице Ленина 47-летняя женщина на автомобиле Mazda CX-5 сбила юношу 2006 года рождения в районе перехода.

Он получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ОГИБДД МО МВД России по городу Заречному.

«Неудивительно, у всех переходов и на выезде из дворов нагребли сугробы по 1,5-2 метра, за ними ни машин выезжающих, ни пешеходов не видно», - прокомментировала случившееся одна из пользовательниц Сети.