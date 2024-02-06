Сетевое издание|18+|Вторник|6 фев 2024|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Смяло о столб: участника ДТП при въезде в Пензу госпитализировали

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госавтоинспекции прокомментировали жесткое ДТП с «Ладой-Приорой» и столбом при въезде в областной центр. Авария случилась в понедельник, 5 февраля, на 277-м километре трассы Тамбов - Пенза.

По предварительным данным, машиной управлял 40-летний мужчина. В 17:40 он слетел с дороги и наехал на световую опору.

«В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в УГИБДД областного УМВД РФ.

Ранее в Сети появились кадры с места аварии. На них видно искореженную «Ладу», бригаду скорой помощи и полицейских. Мощный удар пришелся на правую сторону автомобиля - в переднюю пассажирскую дверь. Столб пробил корпус легковушки.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото - кадр с видео из чата «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте