Смяло о столб: участника ДТП при въезде в Пензу госпитализировали

06.02.2024 | 10:32

В Госавтоинспекции прокомментировали жесткое ДТП с «Ладой-Приорой» и столбом при въезде в областной центр. Авария случилась в понедельник, 5 февраля, на 277-м километре трассы Тамбов - Пенза.

По предварительным данным, машиной управлял 40-летний мужчина. В 17:40 он слетел с дороги и наехал на световую опору.

«В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в УГИБДД областного УМВД РФ.

Ранее в Сети появились кадры с места аварии. На них видно искореженную «Ладу», бригаду скорой помощи и полицейских. Мощный удар пришелся на правую сторону автомобиля - в переднюю пассажирскую дверь. Столб пробил корпус легковушки.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.