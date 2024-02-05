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Происшествия

На въезде в Пензу машину смяло от удара о столб

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Вечером понедельника, 5 февраля, на въезде в Пензу случилось жесткое ДТП с легковым автомобилем. Машина влетела в столб. Кадры последствий появились в Сети.

По словам очевидцев, все произошло в районе улицы 40 лет Октября, участником аварии стала «Лада-Приора». Мощный удар пришелся на правую сторону - в переднюю пассажирскую дверь. Столб пробил корпус легковушки.

Очевидцы поделились в Сети кадрами: рядом с искореженной машиной стоят люди, на месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Информации о пострадавших пока нет.

Тем временем Госавтоинспекция предупреждает пензенцев о дорожной обстановке, которую осложнил снегопад.

«Водителям необходимо быть предельно осторожными при движении, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила перестроения в полосах и проезда пешеходных переходов.

Пешеходам, в свою очередь, стоит быть внимательными при переходе проезжей части», - обратились к горожанам в УГИБДД областного УМВД РФ.

В экстренных случаях пензенцев просят звонить по номерам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.

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Источник — видео из чата «Дорожная обстановка Пензы»
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