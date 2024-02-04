За сутки в регионе при пожарах погибли двое, двух человек спасли

04.02.2024 | 15:53

В воскресенье, 4 февраля, в Пензе в доме на улице Калинина загорелась электрощитовая. ЧП случилось на 4-м этаже девятиэтажки.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 11:43. На ликвидацию пламени выехали 11 человек на трех спецмашинах.

«Два человека спасены, 28 эвакуированы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Огонь уничтожил 2 кв. м электрощитовой. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

4 февраля пожар в Городищенском районе унес жизни двух человек. Трагедия произошла в селе Старые Турдаки, загорелся дом на улице Первомайской.

Ликвидацией огня занимались 5 спасателей, прибывших на место на двух спецмашинах. Вызов им поступил в 13:10.

Выгорело 12 кв. м внутри деревянного дома площадью 48 кв. м, уточнили в МЧС. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1958 года рождения.

По факту случившегося проводят проверку.

С 1 января по 4 февраля в Пензенской области при пожарах погибли 26 человек.