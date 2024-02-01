Во дворце спорта «Буртасы» произошло короткое замыкание

Вечером в четверг, 1 февраля, в соцсетях появилась информация о пожаре во дворце спорта «Буртасы» на проспекте Строителей в Пензе.
Местные жители услышали сирены машин экстренных служб и увидели пожарных. При этом огня и дыма никто не заметил.
«В спортивном комплексе произошло короткое замыкание. Пожарно-спасательных подразделения выезжали, помощь их не потребовалась. Проводится проверка», - уточнили PenzaInform.ru в областном ГУ МЧС России.
В Telegram появилось видео с места ЧП. На нем запечатлено, что площадь возгорания минимальна и его тушат до приезда пожарных.
25 января в Пензенскую области прибыла еще одна группа юных белгородцев - спортсмены-старшеклассники (вместе с сопровождающими - 138 человек). Это команды по плаванию, борьбе и художественной гимнастике. Больше половины из них привезли в «Буртасы», чтобы подростки тренировались и проживали там.
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