Во дворце спорта «Буртасы» произошло короткое замыкание

01.02.2024 | 21:22

Вечером в четверг, 1 февраля, в соцсетях появилась информация о пожаре во дворце спорта «Буртасы» на проспекте Строителей в Пензе.

Местные жители услышали сирены машин экстренных служб и увидели пожарных. При этом огня и дыма никто не заметил.

«В спортивном комплексе произошло короткое замыкание. Пожарно-спасательных подразделения выезжали, помощь их не потребовалась. Проводится проверка», - уточнили PenzaInform.ru в областном ГУ МЧС России.

В Telegram появилось видео с места ЧП. На нем запечатлено, что площадь возгорания минимальна и его тушат до приезда пожарных.

25 января в Пензенскую области прибыла еще одна группа юных белгородцев - спортсмены-старшеклассники (вместе с сопровождающими - 138 человек). Это команды по плаванию, борьбе и художественной гимнастике. Больше половины из них привезли в «Буртасы», чтобы подростки тренировались и проживали там.