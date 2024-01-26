На улице Лермонтова в Пензе маршрутка попала в ДТП

26.01.2024 | 09:00

Утром пятницы, 26 января, в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала пассажирка микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 1.

«Около 8:25 наша маршрутка, подъезжая к остановке «Педагогический институт», соскользнула с наледи и задела машину», - сообщила она.

На присланном фото видно, что вторым участником столкновения стал автомобиль Renault. Люди в аварии не пострадали, однако дорожный инцидент стал причиной задержки движения.

Сервис «Яндекс.Пробки» на 9:00 показал, что на улицах Мира, Ленинградской и Попова транспорт стоит в заторе, а по улице Лермонтова идет с затруднениями.