В ДТП с участием трех машин серьезно пострадали мужчина и подросток

В понедельник, 22 января, в Городищенском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля.
По предварительным данным, в 14:55 на 675-м километре федеральной магистрали М-5 «Урал» столкнулись «Лада-Калина», «Лада-Веста» и Isuzu.
«Калиной» управлял 45-летний мужчина, «Вестой» - 32-летний водитель, грузовым автомобилем - 44-летний шофер.
Водитель «Лады-Калины» и 16-летний подросток, находившийся в салоне, были госпитализированы с травмами. В МКУ Городищенского района «Служба спасения» уточнили, что их доставили в областную больницу.
Водителя и 42-летнюю пассажирку «Лады-Весты», получивших телесные повреждения, медики после оказания помощи отпустили, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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