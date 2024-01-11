Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

11.01.2024 | 10:36

Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Нижнеломовском районе. В ночь на четверг, 11 января, там столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими. ДТП унесло жизни 7 человек.

Трагедия случилась в 2:10 на 504-м километре трассы М-5. Фурой управлял 32-летний шофер, а минивэном 42-летний водитель. По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, последний выехал на полосу встречного движения.

По информации Нижнеломовского межрайонного прокурора Андрея Яроша, внутри минивэна находились граждане Узбекистана.

7 человек, включая водителя, погибли до приезда скорой помощи, еще двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).