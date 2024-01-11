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Происшествия

Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

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Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Нижнеломовском районе. В ночь на четверг, 11 января, там столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими. ДТП унесло жизни 7 человек.

Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

Трагедия случилась в 2:10 на 504-м километре трассы М-5. Фурой управлял 32-летний шофер, а минивэном 42-летний водитель. По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, последний выехал на полосу встречного движения.

Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

По информации Нижнеломовского межрайонного прокурора Андрея Яроша, внутри минивэна находились граждане Узбекистана.

Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

7 человек, включая водителя, погибли до приезда скорой помощи, еще двое пострадали.

Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Появились новые кадры с места ДТП на М-5 с 7 погибшими

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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