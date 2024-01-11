По факту смертельного ДТП на трассе М5 возбуждено уголовное дело

11.01.2024 | 09:15

По факту автокатастрофы, произошедшей в ночь на четверг, 11 января, в Нижнеломовском районе, возбуждено уголовное дело.

В 2:10 на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими регистрационными знаками. Минивэном управлял 42-летний водитель, фурой - 32-летний шофер.

В результате ДТП погибли 7 человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места трагедии. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.