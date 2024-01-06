В Пензе попали в аварию депутаты Заксобра и городской думы

06.01.2024 | 14:17

В субботу, 6 января, в Пензе попали в ДТП зампред регионального парламента и депутат городской думы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин.

«Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Филяев и секретарь Пензенского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов попали в автомобильную аварию в Пензе», - написал он.

Сергей Падалкин уточнил, что его товарищи ехали в автомобиле ВАЗ-2114. На Ново-Тамбовской машину занесло, она слетела с дороги и перевернулась.

«Сейчас оба в больнице с различными травмами», - завершил автор поста.

Фото с места ДТП появилось в Сети. На нем видно, что на Ново-Тамбовскую прибыли пожарные и сотрудники полиции.

1 декабря в Сердобском районе в аварию попал депутат Пензенской гордумы от КПРФ 35-летний Андрей Рудской. «Лада-Приора», которой он управлял, столкнулась с Chevrolet Niva. 11 декабря Андрей Рудской скончался в больнице.