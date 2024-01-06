Сетевое издание|18+|Суббота|6 янв 2024|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе попали в аварию депутаты Заксобра и городской думы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 6 января, в Пензе попали в ДТП зампред регионального парламента и депутат городской думы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин.

«Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Филяев и секретарь Пензенского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов попали в автомобильную аварию в Пензе», - написал он.

Сергей Падалкин уточнил, что его товарищи ехали в автомобиле ВАЗ-2114. На Ново-Тамбовской машину занесло, она слетела с дороги и перевернулась.

«Сейчас оба в больнице с различными травмами», - завершил автор поста.

Фото с места ДТП появилось в Сети. На нем видно, что на Ново-Тамбовскую прибыли пожарные и сотрудники полиции.

1 декабря в Сердобском районе в аварию попал депутат Пензенской гордумы от КПРФ 35-летний Андрей Рудской. «Лада-Приора», которой он управлял, столкнулась с Chevrolet Niva. 11 декабря Андрей Рудской скончался в больнице.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Сова Пенза авто»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте