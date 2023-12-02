Депутат пензенской гордумы находится в реанимации после ДТП

02.12.2023 | 15:47

В субботу, 2 декабря, стало известно, что депутат Пензенской городской думы Андрей Рудской получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщил его коллега, депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин.

«Случилась страшная трагедия. Наш товарищ, депутат Пензенской городской Думы от КПРФ Андрей Рудской попал в аварию», - сообщил он в телеграм-канале.

Как следует из записи, народный избранник в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из пензенских больниц.

Официальной информации о ДТП нет.