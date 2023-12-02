Депутат пензенской гордумы находится в реанимации после ДТП

В субботу, 2 декабря, стало известно, что депутат Пензенской городской думы Андрей Рудской получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии.
Об этом сообщил его коллега, депутат собрания представителей Бессоновского района Сергей Падалкин.
«Случилась страшная трагедия. Наш товарищ, депутат Пензенской городской Думы от КПРФ Андрей Рудской попал в аварию», - сообщил он в телеграм-канале.
Как следует из записи, народный избранник в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из пензенских больниц.
Официальной информации о ДТП нет.
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