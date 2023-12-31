На улице Злобина в серьезное ДТП попали водители двух легковушек

31.12.2023 | 09:49

Вечером в субботу, 30 декабря, на улице Злобина в Пензе случилось серьезное ДТП. О нем сообщили очевидцы.

Фото с места происшествия опубликовала группа пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Автор снимка указал, что он был сделан в 22:20.

На кадрах - две легковые машины с покореженной передней частью. Они стоят у двойной сплошной. По словам пензенцев, все живы, но есть пострадавшие.

Аварию прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, все случилось около 17:50 напротив дома № 12/5. Столкнулись Chevrolet Aveo, за рулем которого был 20-летний водитель, и Kia Sportage под управлением 45-летнего мужчины.

В ДТП пострадал пассажир Chevrolet, 19-летний парень, медики госпитализировали его. Травмы получили водитель Chevrolet, а также 48-летняя пассажирка Kia. Им оказали помощь на месте.

По факту аварии проводят проверку.

15 октября на улице Злобина пострадал 27-летний мотоциклист. Он столкнулся с бетономешалкой МАЗ, которой управлял 39-летний шофер.