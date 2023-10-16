В ГИБДД рассказали подробности аварии с мотоциклом на ул. Злобина

16.10.2023 | 21:30

В УГИБДД прокомментировали аварию с мотоциклистом, которая произошла на улице Злобина в Пензе.

По предварительным данным, около 14:50 воскресенья, 15 октября, около дома № 26 столкнулись МАЗ под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикл Yamaha с 27-летним водителем.

Мотоциклист получил травмы в аварии, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Снимки с места ДТП опубликовали в соцсетях. На них - автобетоносмеситель, с которым произошло столкновение, а также мотоциклист, которому оказывают помощь.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.