В ГИБДД рассказали подробности аварии с мотоциклом на ул. Злобина

В УГИБДД прокомментировали аварию с мотоциклистом, которая произошла на улице Злобина в Пензе.
По предварительным данным, около 14:50 воскресенья, 15 октября, около дома № 26 столкнулись МАЗ под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикл Yamaha с 27-летним водителем.
Мотоциклист получил травмы в аварии, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Снимки с места ДТП опубликовали в соцсетях. На них - автобетоносмеситель, с которым произошло столкновение, а также мотоциклист, которому оказывают помощь.
Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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