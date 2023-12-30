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Происшествия

При обстреле Белгорода погибли 12 взрослых и 2 ребенка

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В субботу, 30 декабря, при обстреле Белгорода погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

«ВСУ нанесло массированный удар по городу. В службу спасения поступили сигналы о 10 возгораниях. Все пожары потушены», - сообщает МЧС в телеграм-канале.

На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России.

«Страшный теракт, в которым погибли мирные жители. Очень трудно в такой момент подбирать слова. ВСУ, разумеется, знали, куда бьют. Обстрел производился по центральной части города: многие спешили за подарками близким, кто-то просто намеревался провести последнюю субботу года со своей семьей», - написал губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших и подчеркнул, что пензенцы скорбят вместе с белгородцами.

21 декабря ракетный удар был нанесен по Токмаку, где в командировках находятся жители области. Обстрелу подверглись здания военно-гражданской администрации, колледжа, стоящие рядом дома. Пензенцы, ведущие в Токмаке восстановительные работы, не пострадали.

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Источник — видео МЧС
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