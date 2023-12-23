За день в Пензенской области три женщины стали жертвами ДТП

23.12.2023 | 16:05

В пятницу, 22 декабря, в Пензенской области три женщины-пешехода оказались на больничных койках в результате ДТП.

Первый инцидент произошел рано утром в Пензе. В 5:40 напротив дома № 13а на улице Гагарина под колеса КамАЗа, которым управлял 37-летний шофер, попала 39-летняя горожанка.

Чуть позже, в 8:00, на улице Орджоникидзе в Кузнецке 68-летний пенсионер за рулем автомобиля «ЗАЗ Шанс» сбил 55-летнюю женщину.

В 19:00 напротив дома № 131 на улице Аустрина 28-летняя пензячка стала жертвой наезда «Лады-Калины», которой управлял 57-летний мужчина.

«По всем фактам проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Госавтоинспекция просит пешеходов пересекать проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности, и снимать капюшоны перед выходом на зебру.