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Происшествия

В Госавтоинспекции рассказали, кто пострадал в ДТП на «пьяной дороге»

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В ГИБДД рассказали подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в пятницу, 15 декабря, на улице Строителей в Пензе, известной водителям как «пьяная дорога».

Видео, на котором запечатлен момент столкновения, появилось в Сети. Кадры показывают, как навстречу движущейся «Газели» на большой скорости вылетает машина. Она движется боком и сильно бьется о кузов грузового автомобиля.

В Госавтоинспекции рассказали, что в 15:10 напротив дома № 31 на улице Строителей столкнулись Volkswagen Polo, которым управлял 30-летний мужчина, и автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 44-летний шофер.

Водитель иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Шофера «Газели» бригада скорой помощи осмотрела и отпустила.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото «Пенза новости»
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