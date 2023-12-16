В Госавтоинспекции рассказали, кто пострадал в ДТП на «пьяной дороге»

В ГИБДД рассказали подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в пятницу, 15 декабря, на улице Строителей в Пензе, известной водителям как «пьяная дорога».
Видео, на котором запечатлен момент столкновения, появилось в Сети. Кадры показывают, как навстречу движущейся «Газели» на большой скорости вылетает машина. Она движется боком и сильно бьется о кузов грузового автомобиля.
В Госавтоинспекции рассказали, что в 15:10 напротив дома № 31 на улице Строителей столкнулись Volkswagen Polo, которым управлял 30-летний мужчина, и автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 44-летний шофер.
Водитель иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Шофера «Газели» бригада скорой помощи осмотрела и отпустила.
«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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