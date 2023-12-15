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Происшествия

Момент ДТП: на «пьяной дороге» иномарка вылетела на «Газель»

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В пятницу, 15 декабря, на улице Строителей в Пензе, известной водителям как «пьяная дорога», случилось жесткое ДТП с участием иномарки и «Газели». Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

Кадры появились в Сети. На них видно, как навстречу движущейся «Газели» на большой скорости вылетает машина. Она движется боком (можно предположить, что водитель не справился с управлением и его занесло) и сильно бьется о кузов грузового автомобиля.

Мощный удар приходится на заднюю пассажирскую дверь, у легковушки отваливается часть корпуса, машина вращается и въезжает в сугроб. На записи указано время - 15:01.

Момент ДТП: на «пьяной дороге» иномарка вылетела на «Газель»

Информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, в ДТП участвовало несколько машин. На место приехала скорая помощь.

Пензенцы стали обсуждать произошедшее, думая, как в этой ситуации должны были повести себя оба водителя.

Момент ДТП: на «пьяной дороге» иномарка вылетела на «Газель»

«Раз 5 пересмотрел! Газелист мог бы и хоть как-то попытаться избежать столкновения, обрулив слева, ведь там пустая полоса, но он решил протаранить как есть!» - написал один из комментаторов.

«Ну конечно, четкий поцык на реальной тачиле чистой воды невиновен. Это «Газель» семиметровая должна была среагировать и испариться с пути самурая», - не согласился с ним другой.

Фото № 2 и № 3 - vk.com/news_pnz.

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Источник — видео Сарафанное радио: СОВА ПЕНЗА
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