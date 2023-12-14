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Происшествия

В Бессоновском районе ищут пожилую сельчанку в бордовой куртке

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В Бессоновском районе пропала 85-летняя жительница села Кижеватово Мария Тимофеевна Шилова (Сарайкина). Ее местонахождение неизвестно с 12 декабря.

Ориентировка на нее размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мария Тимофеевна имеет рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза.

На ней были надеты бордовая куртка, синий халат, черные валенки, пуховый платок.

Также продолжаются поиски 66-летней жительницы Пензы Елены Александровны Макаровой (Петровой). Жительница областного центра вышла из дома 11 декабря и не вернулась.

В Бессоновском районе ищут пожилую сельчанку в бордовой куртке

Волонтеры обновили ее фотографию.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Марии Шиловой и Елены Макаровой, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Кроме того, на странице отряда сообщается о завершении поисков 77-летней жительницы Кузнецка Галины Завгородней (Саньковой), пропавшей 13 декабря. Она найдена живой.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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